Две машины столкнулись на пересечении Гражданского и Просвещения

На месте уже работают врачи.

В субботу, 11 июля, две машины столкнулись на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения. Видеозапись, запечатлевшая последствия ДТП, оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно разглядеть, что одной из пострадавших машин является каршеринг. Очевидцы уточняют, что на месте уже работают врачи: в один из автомобилей Скорой помощи погрузили девушку.

Детали ДТП на данный момент уточняются.

Ранее мы писали, что две машины столкнулись на перекрестке Дачного и Новаторов.

Видео: Piter.tv