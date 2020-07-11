Две машины столкнулись на пересечении Гражданского и Просвещения

В субботу, 11 июля, две машины столкнулись на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения. Видеозапись, запечатлевшая последствия ДТП, оказалась в распоряжении Piter.tv.
На видео можно разглядеть, что одной из пострадавших машин является каршеринг. Очевидцы уточняют, что на месте уже работают врачи: в один из автомобилей Скорой помощи погрузили девушку.
Детали ДТП на данный момент уточняются.
Ранее мы писали, что две машины столкнулись на перекрестке Дачного и Новаторов.
Видео: Piter.tv
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