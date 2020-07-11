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Две машины столкнулись на пересечении Гражданского и Просвещения

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На месте уже работают врачи.

В субботу, 11 июля, две машины столкнулись на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Просвещения. Видеозапись, запечатлевшая последствия ДТП, оказалась в распоряжении Piter.tv.

На видео можно разглядеть, что одной из пострадавших машин является каршеринг.  Очевидцы уточняют, что на месте уже работают врачи: в один из автомобилей Скорой помощи погрузили девушку. 

Детали ДТП на данный момент уточняются. 

Ранее мы писали, что две машины столкнулись на перекрестке Дачного и Новаторов.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, каршеринг, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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