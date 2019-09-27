Такси протаранило бетонный забор на улице Калинина

Ранним утром 22 мая на улице Калинина такси "Яндекс" влетело в бетонный забор. Как рассказали в соцсетях очевидцы, машина протаранила ограждение при крутом повороте налево с улицы Калинина на Трефолева.
Как именно произошло такое жесткое ДТП, пока неизвестно. Очевидец отметил, что пассажиры такси – парень с девушкой – чудом не пострадали, им не понадобилась помощь медиков. Зато значительно пострадал бетонный забор, в котором теперь зияет дыра. О состоянии водителя пока также нет информации.
В комментариях петербуржцы пошутили, что таким образом таксист попытался сократить маршрут.
Телепортацией ошибся, надо было левее брать.
пользователи соцсетей
На перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта произошло тройное ДТП.
Фото: Виктор Крумер, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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