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Такси протаранило бетонный забор на улице Калинина
Сегодня, 11:47
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himif

Такси протаранило бетонный забор на улице Калинина

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Пассажиры чудом не пострадали, о состоянии водителя информации нет.

Ранним утром 22 мая на улице Калинина такси "Яндекс" влетело в бетонный забор. Как рассказали в соцсетях очевидцы, машина протаранила ограждение при крутом повороте налево с улицы Калинина на Трефолева.

Как именно произошло такое жесткое ДТП, пока неизвестно. Очевидец отметил, что пассажиры такси – парень с девушкой – чудом не пострадали, им не понадобилась помощь медиков. Зато значительно пострадал бетонный забор, в котором теперь зияет дыра. О состоянии водителя пока также нет информации.

В комментариях петербуржцы пошутили, что таким образом таксист попытался сократить маршрут.

Телепортацией ошибся, надо было левее брать.

пользователи соцсетей

На перекрестке улицы Профессора Попова и Каменноостровского проспекта произошло тройное ДТП.

Фото: Виктор Крумер, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: врезалась в забор, дтп с такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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