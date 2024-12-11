Петербургский таксист пошёл на нарушение ПДД ради выгодного заказа

ДТП чуть не случилось на повороте к Шпалерной улице.

Водитель такси, предположительно спешивший на вызов, нарушил правила дорожного движения, чтобы первым повернуть с Литейного проспекта на Шпалерную улицу в Санкт-Петербурге. Видеозапись инцидента была опубликована подписчиком в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в этот вторник, 11 февраля.

На записи видно, как таксист подрезает припаркованный автомобиль. Информации о последствиях нарушения не поступало. Однако пользователи социальной сети подметили, что обычно чуть дальше для таких водителей стоит наряд ДПС. А некоторые и вовсе заценили, что на кадрах можно увидеть "особо умного" доставщика, который также явно не соблюдает ПДД.

Ранее Piter.TV сообщал, что жители дома на улице Тельмана пережили пятиэтажный потоп.

Видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" (Евгений Кузнецов)