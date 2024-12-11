На проспекте Солидарности под колеса автомобиля такси попала семиклассница

Девочка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 февраля около дома 9 по проспекту Солидарности 42-летний таксист, управляя автомобилем GEELY, наехал на 13-летнюю семиклассницу. Девочка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии пешехода госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на Савушкина пострадал четырехлетний мальчик.

Фото: Piter.TV