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На проспекте Солидарности под колеса автомобиля такси попала семиклассница
Сегодня, 10:14
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На проспекте Солидарности под колеса автомобиля такси попала семиклассница

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Девочка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 5 февраля около дома 9 по проспекту Солидарности 42-летний таксист, управляя автомобилем GEELY, наехал на 13-летнюю семиклассницу. Девочка переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. 

В результате аварии пешехода госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в аварии на Савушкина пострадал четырехлетний мальчик. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп с такси, проспект солидарности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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