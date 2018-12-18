На проспекте Ветеранов водитель скончался за рулем и въехал в троллейбус

У мужчины произошел сердечный приступ.

В Кировском районе Петербурга ранним утром произошло ДТП из-за умершего за рулем водителя. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла около 7:20 около дома №75 по проспекту Ветеранов. Водитель "Форд Куга" умер за рулем от сердечного приступа прямо во время движения. После этого машина въехала в троллейбус.

О других пострадавших пока что ничего не известно. Полицейские восстанавливают детали произошедшего.

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Фото: Piter.TV