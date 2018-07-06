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В Петербурге судят водителя-наркомана, который сбил насмерть женщину
Сегодня, 11:22
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nastya960

В Петербурге судят водителя-наркомана, который сбил насмерть женщину

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Она скончалась в Елизаветинской больнице.

Петербургский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который под воздействием наркотиков насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Авария произошла еще 17 сентября 2018 года. По предварительным данным следствия, мужчина ехал задним ходом и сбил женщину, переходившую проезжую часть. Мужчина находился под воздействием наркотиков и пытался скрыться с места ДТП.

Пострадавшая была доставлена в Елизаветинскую больницу, там она скончалась. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

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Фото: Piter.tv

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Теги: елизаветинская больница, наркоман, сбил на машине
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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