В Петербурге судят водителя-наркомана, который сбил насмерть женщину

Она скончалась в Елизаветинской больнице.

Петербургский суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который под воздействием наркотиков насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Авария произошла еще 17 сентября 2018 года. По предварительным данным следствия, мужчина ехал задним ходом и сбил женщину, переходившую проезжую часть. Мужчина находился под воздействием наркотиков и пытался скрыться с места ДТП.

Пострадавшая была доставлена в Елизаветинскую больницу, там она скончалась. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее на Piter.TV: Дело генерального директора, насмерть сбившего пенсионерку в Репино, передано в суд.

Фото: Piter.tv