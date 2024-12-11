Машина полиции попала в ДТП на Московском шоссе

В результате ДТП есть пострадавшие.

На Московском шоссе в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, один из которых — полицейский. Об этом сообщил подписчик сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло сегодня в 8:41 у дома 16 по Московскому шоссе. Полицейский автомобиль, ехавший на вызов по сообщению о краже, столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

В результате аварии есть пострадавшие. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Видео и фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Виталий Веселов)