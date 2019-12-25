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Машина насмерть сбила пожилого велосипедиста в Сосновом Бору
Сегодня, 17:18
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lizapoluda

Машина насмерть сбила пожилого велосипедиста в Сосновом Бору

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Пострадавший скончался на больничной койке.

В воскресенье, 26 апреля, в Сосновоборском округе водитель китайского автомобиля Zotye сбил пожилого человека на велосипеде. Об этом стало известно Piter.TV.

Происшествие произошло в половину десятого утра. Велосипедист выехал на проезжую часть в СНТ "Солнечное", что и привело к ДТП. 

Пострадавшего госпитализировали, но его не удалось спасти: мужчина скончался в больнице. Его личность не установлена.

Сейчас сотрудники ДПС ведут проверку по факту произошедшего.

Ранее мы рассказали о том, что на "Дороге жизни" насмерть сбили женщину.

Фото: Pixabay 

 

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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