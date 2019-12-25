Машина насмерть сбила пожилого велосипедиста в Сосновом Бору

В воскресенье, 26 апреля, в Сосновоборском округе водитель китайского автомобиля Zotye сбил пожилого человека на велосипеде. Об этом стало известно Piter.TV.
Происшествие произошло в половину десятого утра. Велосипедист выехал на проезжую часть в СНТ "Солнечное", что и привело к ДТП.
Пострадавшего госпитализировали, но его не удалось спасти: мужчина скончался в больнице. Его личность не установлена.
Сейчас сотрудники ДПС ведут проверку по факту произошедшего.
Ранее мы рассказали о том, что на "Дороге жизни" насмерть сбили женщину.
Фото: Pixabay
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