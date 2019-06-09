Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном

Дата выхода сериала пока неизвестна.

Глава Marvel Studios Кевин Файги показал первый кадр из предстоящего сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли. Об этом сообщает сайт Comicbook.

Продюсер показал фанатам логотип грядущего сериала и первый кадр, где герой идет по улице, а на заднем фоне виднеется постер фильма "Челюсти" (1975 год). Пользователи предположили, что сюжет "Локи" будет происходить в разных временных отрезках.

Иных подробностей о проекте не сообщается. Известно, что он выйдет стриминговом сервиса Disney+. Дата выхода пока неизвестна.

Ранее мы публиковали трейлер сериал "Джессика Джонс", который станет последним проектом Netflix о супергероях.

Фото: comicbook.com

Видео: ютуб/bservations