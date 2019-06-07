Вышел трейлер последнего сезона "Джессики Джонс"

Третий сезон проекта выйдет 14 июня.

В сети появился трейлер третьего сезона сериала " Джессика Джонс", снятого по одноимённой серии комиксов Marvel .

Сюжет разворачивается вокруг девушки, которая обладает сверхсилами. Она работает частным детективом и переживает посттравматическое стрессовое расстройство.

Главную роль в проекте сыграла актриса Кристен Риттер. Третий сезон проекта выйдет 14 июня.

Напомним, что "Джессика Джонс" станет последним сериалом на Netflix посвященным супергероям Marvel. После выхода третьего сезона, компания больше не будет выпускать супергеройские сериалы.

Видео: Netflix