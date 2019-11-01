Marvel продолжит выпускать 3-4 фильма в год

На 2020 год студией официально запланирован выход лишь двух картин: "Чёрная вдова" и первой части "Вечных".

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что Marvel продолжит выпускать 3-4 фильма киновселенной MCU в год. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Так, представитель Disney Алан Хорн заявил, что усиление позиций по сериалам не повредит скорости выхода кинокартин. По его словам, глава Marvel Studios Кевин Файги намерен сохранить темпы работы. При этом фильмы будут сильно отличаться друг от друга.

Отметим, что только в 2020 год студия выпустит две кинокартины: "Чёрная вдова" и первой части "Вечных" .

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Видео:iVideos,Кисимя/YouTube