Вокалист Linkin Park Майк Шинода записал песню к российскому фильму

Песню с ироничным названием "fine" можно услышать в фильме "Аванпост".

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что вокалист группы Linkin Park Майк Шинода записал для российского блокбастера. Об этом сообщает Кинопоиск.

Отмечается, что Майк Шинода согласился на песню только после просмотра фильма.

"Когда режиссер фильма Егор Баранов прислал мне отрывок из фильма, у меня в голове сразу же появилась идея, какую песню я хотел бы для него записать", —заявил Шинода.

Песня называется "fine". Её можно услышать в фильме "Аванпост". авторы проекта специально для музыкальной композиции выпустили расширенный 4-минутный трейлер.

Сюжет фильма затрагивает ближайшее будущее человечества после разрушительной катастрофы. Город потерял связь с большинством населенных пунктов на Земле, а его жители пытаются спастись от неизвестной угрозы.

Фильм выйдет 21 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что фильм "Джокер" официально выдвинут на Оскар.

Фото:m_shinoda/instagram