Киностудия Warner Bros. выдвинула драму Тодда Филлипса на соискание "Оскара" во всех 24 номинациях.

В пятницу, 1 ноября, стало известно о том, что фильм "Джокер" официально выдвинут на Оскар. Об этом сообщает прес-служба кинокомпании Warner Brothers.

Киностудия выдвинула драму Тодда Филлипса сразу во всех 24 номинациях. Однако кинолента поборется с другими картинами в следующих номинациях: лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий-адаптация, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана и многих других. "Джокера" одобрили в 16 номинациях.

Награждать лауреатов "Оскара" будут на торжественной церемонии в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Напомним, что лента "Джокер" вышла в широкий прокат 3 октября. Лента повествует об одном из самых известных злодеев вселенной DC и затрагивает темы маленького американского человека с психическими расстройствами. По прогнозам аналитиков с учетом проката в Китае картине удастся перешагнуть рубеж в 1 млрд долларов.

Ранее мы сообщали о том, что Мединский прокомментировал фильм "Джокер".

Видео: HD Трейлеры/YouTbe