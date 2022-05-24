Marvel представила новый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

Киностудия Marvel выступила новый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром" режиссера Тайки Вайтити.
Сюжет фильма продолжит историю супергероя Тора после событий четвертых "Мстителей". В новом трейлере показали возвращение Джейн Фостер, а также нового злодея, с которому предстоит сразиться богу молний - Горра по кличке Убийца богов.
Крис Хемсворт исполнит главную роль в фильме. Натали Портман вернется к роли Джейн Фостер. Кристиан Бэйл сыграет антагониста. Мировая премьера фильма состоится в июле 2022 года.
Ранее Netflix выпустил трейлер третьего сезона "Академии Амбрелла".
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
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