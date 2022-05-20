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Netflix выпустил трейлер третьего сезона "Академии Амбрелла"

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Премьера состоится 22 июня.

Netflix представил трейлер третьего сезона сериала "Академия Амбрелла", снятого по одноименной серии комиксов.

По сюжету герои окажутся в альтернативной вселенной, в которой их отец остался в живых и создал Академию Спэрроу, члени которой являются альтернативными версиями состава Академии Амбреллы. Им предстоит выяснить, как вернуться назад и исправить будущие последствия.

К своим ролям вернутся Эллиот Пейдж, Эйден Галлахер, Том Хупер и другие актеры. Премьера третьего сезона "Академии Амбрелла" состоится 22 июня.

Ранее Netflix представил финальный трейлер третьего сезона антологии "Любовь. Смерть. Роботы".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, академия амбрелла, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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