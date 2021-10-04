Marvel показал отрывок из "Вечных"

Ролик начинается с того, что Серси рассказывает о миссии Вечных.

Студия Marvel представила новые кадры из предстоящего супергеройского боевика "Вечные". В коротком тизере раскрываются некоторые подробности ленты, в том числе о способностях главных героев.

Ролик начинается с того, что Серси рассказывает о миссии Вечных. Супергерои пришли на Землю, чтобы защитить людей от злобных существ Девиантов.

Зрители также впервые могут узнать о суперсиле Гильгамеша. В одном из эпизодов также появляется Фастос – первый супергерой Marvel, который заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации.

Премьера "Вечных" в российском прокате запланирована на 4 ноября.

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Видео: Youtube/Marvel Entertainment