Бессмысленный и беспощадный : почему не стоит смотреть "Веном 2"

После пятого переноса в российский прокат выходит "Веном 2". Очередной блокбастер расскажет о злом симбиоте, который подселяется к людям - Карнаже.

После многочисленных переносов кинопремьеры, зрители наконец-то увидят "Венома 2" с Томом Харди в главной роли. Примечательно, что киноленту не стоит воспринимать как "творение" студии Sony, потому что Харди впервые попробовал себя в амплуа сценариста. Он сочинил сюжет будущего фильма вместе с Келли Марсел, которая впоследствии оформила его в полноценный сценарий. Режиссером продолжения стал Энди Серкис, главные роли сыграли Мишель Уильямс, Наоми Харрис и Вуди Харрельсон - суперзлодей Клетус Кэседи/Карнаж.

По сюжету с событий первой части прошло чуть около года. Эдди Брок (Том Харди) и Веном переживают некое подобие кризиса в отношениях. Главный герой хочет жить в мире и согласии с симбиотом, но тот сопротивляется и постоянно все спорит. Поедание людей заменили на лакомство в виде кур и шоколада, а эпичные поединки со злом на тихие вечера и просмотр сериалов. Эдди Брок намерен восстановить журналистскую карьеру, но безуспешо. Аналогичные провалы он терпит и на любовном фронте - его возлюбленная Энн Вейинг (Мишель Уильямс) все еще собирается замуж за доктора. Более того, после событий в первом фильме за Эдди пристально следит полиция.

Неожиданно Эдди приглашает в тюрьму серийный маньяк Клетус Кэсиди (Вуди Харрельсон), который готов раскрыть миру свою мрачную историю. Это отличный шанс для журналиста реанимировать карьеру, но Веном замечает в камере убийцы рисунки, которые намекают на то, где тот спрятал тела жертв, и выдаёт информацию СМИ. В итоге Клетус Кэсиди становится неинтересным персонажем для общества, а Эдди Брок получает мимолетную славу. Перед смертью маньяк просит журналиста снова пообщаться. Между персонажами завязывается перепалка, во время которой Кэсиди кусает Эдди. В итоге в серийного маньяка вместе с кровью журналиста проникает частичка симбиота.

Сиквел о неоднозначном персонаже вселенной MARVEL по прежнему сохраняет шутливый тон. Авторы проекта отметили, что намерено не стали менять стиль повествования. При этом не происходит никаких изменений и в главном персонаже. После событий первой части Эдди хоть немного должен был получить развитие - пройти метафизический путь от тщеславного и трусливого человека до сильного персонажа. На это даже намекала концовка оригинального фильма. Однако, этого не происходит. Во второй части Эдди похож на уставшего и нерешительного мужчину лет сорока, которому ничего не надо, лишь бы был телевизор и удобный диван. Отношения с симбиотом тоже никак не прогрессируют. Журналист и его "паразит" ругаются также, как и в первой части.

Хорошим сценарием кинолента тоже не может похвастаться. Сюжет "Веном 2" вышел сумбурным и непонятным. При просмотре создается впечатление, что 80% сцен вырезали, а оставшиеся куски неумело склеили. Из-за такого повествования остается больше вопросов, чем ответов. Почему Клетус Кэсиди хочет дать интервью именно Эдди Броку? Откуда маньяк так много знает о детстве журналиста? И в конце концов - что такое Карнаж? И как так получилось, что частичка симбиота сильнее, чем сам Веном? "Веном 2" просто кишит такими сценарными дырами.

Если рассчитываете на знакомство с харизматичным маньяком в исполнении Вуди Харрельсона, то забудьте. Зрителю покажут несколько коротких флешбэков, где расскажут про невнятную любовь Клетуса Кэсиди к Фрэнсис Баррисон (Наоми Харрис). Харрельсону просто скучно играть такого плохо прописанного персонажа и он выкручивает до минимума свои актерские способности. В сухом остатке у главного злодея сиквела даже нет нормальной мотивации для борьбы с Веномом.

Экшн-сцены тоже не впечатляют, потому большинство таких сцен происходит ночью или в помещениях с плохим освещением и из-за этого Карнаж и Веном смотрятся как две большие кляксы. При этом "красный" прорисован неплохо - Карнаж выглядит пострашнее, чем черный симбиот. Он выше, шире и пользуется чем-то похожим на щупальца.

Из "хорошего" — вторая часть про инопланетных симбиотов идет недолго и в ней есть неплохие шутки. Правда, весь юмор завязан на физических действиях - ударил, упал, что-то уронил. Еще фильм явно заигрывает с юной аудиторией - в одной из сцен зрителям покажут выступление певицы Little Simz, чья песня Venom в прошлом году породила целый тренд в TikTok, посвященный борьбе с мизогинией и эмансипацией женщин. В этой сцене Веном даже выступит милым напутствием к молодому поколению. Однако, на этом кивке в сторону юной аудитории все и закончится.

В остальном "Веном 2" скорее невнятное предисловие к предстоящему фильму про Человека-паука. Вы не потеряете абсолютно ничего, если пропустите этот фильм в кино и посмотрите только сцену после титров.

Как самостоятельный проект "Веном" очень слабое кино, которое не может похвастаться ни сценарием, ни сильным персонажем, ни экшн-сценами. О провале второй части теперь можно шутить также, как и о вкладе "Зеленого фонаря" с Райаном Рейнольдсом в главной роли во вселенную DC.

Фото и видео: SonyPicturesRU

Текст: Ирина Чаплина