Март стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений в Петербурге

Не только теплым, но и дождливым.

Март 2020 года в Петербурге назвали одним из самых теплых за 140 лет метеонаблюдений. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов, передало ТАСС.

Средняя температура воздуха составила +2,2 градуса. Март 2020 оказался на третьем месте. Первое занял 2007 год, когда средняя температура в течение месяца была +3,5 градусов. Затем 2015 год и 1989 год.

Кроме того, прошедший месяц стал одним из самых дождливых. Количество осадков составило 170% от нормы. Солнце в Петербурге светило 122 часа.

Завтра, 3 апреля, в Северной столице пообещали усиление ветра.

Фото: Piter.TV