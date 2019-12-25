В пятнице в Петербурге ожидается усиление ветра

В пятницу, 3 апреля, в Петербурге вновь ожидается сильный ветер.
По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", порывы ветра ночью будут до 15-18 м/с, а днем могут усилиться до 17-22 м/с. Также город могут накрыть осадки в виде мокрого снега и дождя.
Жителям города рекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона и закрыть окна, поставить машину в гараж или подальше от конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие строения.
Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента прорыва на Пулковской улице.
Фото: Piter.TV
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