В пятнице в Петербурге ожидается усиление ветра

При возникновении ЧС необходимо позвонить в службу спасения.

В пятницу, 3 апреля, в Петербурге вновь ожидается сильный ветер.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", порывы ветра ночью будут до 15-18 м/с, а днем могут усилиться до 17-22 м/с. Также город могут накрыть осадки в виде мокрого снега и дождя.

Жителям города рекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора дома и балкона и закрыть окна, поставить машину в гараж или подальше от конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с момента прорыва на Пулковской улице.

Фото: Piter.TV