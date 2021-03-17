Маршрутка въехала в грузовик на пересечении Народной и Дальневосточного

На место прибыли службы экстренного реагирования.

Днем в среду, 17 марта, на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта произошло ДТП с участием маршрутки, сообщили очевидцы в соцсетях.

На перекрёстке Народной и Дальневосточного, маршрутка въехала в грузовичок. Службы на месте отметил петербуржец.

В комментариях водители предупредили, что ДТП заняло целую полосу, что сильно повлияло на дорожную ситуацию.

Достоверной информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали, что полиция разыскивает водителя, сбившего на набережной Фонтанки девочку.

Фото: "Яндекс.Пробки"; vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV