Маршрутка въехала в грузовик на пересечении Народной и Дальневосточного

Днем в среду, 17 марта, на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта произошло ДТП с участием маршрутки, сообщили очевидцы в соцсетях.
На перекрёстке Народной и Дальневосточного, маршрутка въехала в грузовичок. Службы на месте
отметил петербуржец.
В комментариях водители предупредили, что ДТП заняло целую полосу, что сильно повлияло на дорожную ситуацию.
Достоверной информации о пострадавших пока нет.
Ранее мы писали, что полиция разыскивает водителя, сбившего на набережной Фонтанки девочку.
Фото: "Яндекс.Пробки"; vk.com/spb_today
Видео: Piter.TV
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