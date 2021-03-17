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Маршрутка въехала в грузовик на пересечении Народной и Дальневосточного

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На место прибыли службы экстренного реагирования.

Днем в среду, 17 марта, на перекрестке Народной улицы и Дальневосточного проспекта произошло ДТП с участием маршрутки, сообщили очевидцы в соцсетях.

На перекрёстке Народной и Дальневосточного, маршрутка въехала в грузовичок. Службы на месте

отметил петербуржец.

В комментариях водители предупредили, что ДТП заняло целую полосу, что сильно повлияло на дорожную ситуацию. 

Достоверной информации о пострадавших пока нет. 

Ранее мы писали, что полиция разыскивает водителя, сбившего на набережной Фонтанки девочку.

Фото: "Яндекс.Пробки"; vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Картина дня, ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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