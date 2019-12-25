Маршрутка и "Рено" усыпали осколками пластика перекресток в Приморском районе

Судя по повреждениям, столкновение было лобовым.

Днем 24 июля в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием маршрутки и автомобиля марки "Рено". В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, транспортные средства столкнулись на перекрестке Мебельной и Стародеревенской улиц. Судя по повреждениям, столкновение было лобовом, поскольку сильно пострадали передние части иномарки и автобуса. Осколками пластика усыпало проезжую часть и пешеходный переход. "Рено" потерял часть бампера.

Ранее мы писали, что микроавтобус столкнулся лоб в лоб в BMW на "Скандинавии".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Серёжа Вербицкий