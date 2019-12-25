Маршруты автобусов на Приморском шоссе изменят на три дня из-за прокладки водопровода

Работы на Приморском шоссе планируют завершить к началу июня.

На три дня участок Приморского шоссе в поселке Солнечное будет закрыт из-за проведения ремонтных работ. В связи с этим изменится и маршрут автобусов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Курортного района.

Работы по строительству водоводов в Репино и Солнечном продлятся три дня — с 24 по 27 марта. Они будут вестись на Приморском шоссе в сторону Петербурга от Вокзальной улицы до Таможенной дороги.

Для максимального сохранения деревьев и кустарников специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" решили работать "открытым методом", то есть вскрыть асфальт, проложить трубы, а затем восстановить дорожное полотно.

В пресс-службе предупредили, что маршрут изменится у автобусов №211,K-305 и K-400.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Лахта Центр" и Приморское шоссе соединят двумя съездами.

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