На автобусных маршрутах №476 и №345 в Петербурге обновят подвижной состав

Со вторника, 27 сентября, на маршрут №476 между станцией метро "Ломоносовская" и посёлком им. Свердлова выйдут 15 современных автобусов большого класса. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса Северной столицы.
С четверга, 29 сентября, будет полностью обновлён подвижной состав на маршруте № 345, который длится от железнодорожной платформы Дачное до Колобановской улицы. По нему будут курсировать автобусы среднего класса.
Подвижной состав на городских маршрутах обновляется по мере поступления транспортных единиц в Петербург. Так, до до конца года в Скверную столицу поступит еще 207 современных автобусов.
Фото: Piter.TV
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