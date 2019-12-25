На автобусных маршрутах №476 и №345 в Петербурге обновят подвижной состав

Маршруты связывают станцию метро "Ломоносовская" с посёлком имени Свердлова и ж/д платформу Дачное с Колобановской улицей.

Со вторника, 27 сентября, на маршрут №476 между станцией метро "Ломоносовская" и посёлком им. Свердлова выйдут 15 современных автобусов большого класса. Об этом сообщила пресс-служба Комтранса Северной столицы.

С четверга, 29 сентября, будет полностью обновлён подвижной состав на маршруте № 345, который длится от железнодорожной платформы Дачное до Колобановской улицы. По нему будут курсировать автобусы среднего класса.

Подвижной состав на городских маршрутах обновляется по мере поступления транспортных единиц в Петербург. Так, до до конца года в Скверную столицу поступит еще 207 современных автобусов.

Фото: Piter.TV