Петербургский Фонд капремонта представил маршрут по отремонтированным старинным домам Петроградской стороны

Прогулка, которую предложили горожанам и гостям города, займёт около 30-ти минут.

Во время новогодних праздников петербуржцам и гостям города предложили осмотреть отремонтированные объекты Фонда капитального ремонта (ФКР) на Петроградской стороне. Соответствующий маршрут, который можно обойти примерно за полчаса, представили в пресс-службе организации.

Маршрут начинается у метро "Горьковская". Путешественникам предлагает проследовать оттуда к дому №1-3 на Каменноостровском проспекте (Дом Лидваль). Объект, построенный в 1904 году, является памятником северного модерна и был построен архитектором Фёдором Лидвалем для матери. Капитальный ремонт здания был выполнен в 2020 году.

Следующим объектом в маршруте стал дом №80 на Большом проспекте ПС в стиле модерн. Он был построен в начале XX века. В 2015 году ФКР провел там замену лифтов, в 2021-ом выполнил ремонт кровли, фасада с фигурным аттиком и эркером, и заменил инженерные сети.

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Заканчивается путешествие у бывшего доходного дома №11 на улице Шамшева, который также был возведён в начале XX века. Сотрудники ФКР выполнили его реставрацию, опираясь на оригинальную задумку архитектора, в частности − воссоздали рустованную штукатурку и выполнили обновление входной группы.

Напомним, что Фонд капитального ремонта занимается ремонтом и реставрацией исторических зданий в Северной столице.

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Фото: Фонд капремонта Петербурга