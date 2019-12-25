Маршрут автобуса №600 продлен до "Беговой"

Расписание и режим работы остаются прежними.

Управление Ленинградской области по транспорту внесла изменения в работу автобуса №600, который начинает движение в поселке Первомайское Выборгского района. С субботы, 28 марта, конечная остановка маршрута перенесена на станцию метро "Беговая". Об этом сообщает пресс-служба администрации Выборгского района.

Меры введены для сокращения времени поездки пассажиров на 20-30 минут. Расписание автобуса и режим работы не изменились.

Место расположения пункта посадки/высадки пассажиров представлено на схеме:





Кроме того, жители могут ознакомиться с полным маршрутом автобуса №600:







Ранее мы сообщали о том, волонтеры Выборгского района отправились на первый выезд.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay