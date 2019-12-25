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Маршрут автобуса № 330 изменили из-за аварийных работ
Сегодня, 9:03
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Маршрут автобуса № 330 изменили из-за аварийных работ

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Автобус временно ходит по улице Веры Слуцкой.

Автобус №330 временно изменил свой маршрут в Колпино. Об этом накануне сообщила пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Причиной изменения маршрута стали аварийные работы "Теплосети" на улице Братьев Радченко. Время окончания работ не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил об ограничениях в движении транспорта в связи с проведением дорожных работ. Они начнутся на проспекте Культуры и в Кронштадте на Макаровской улице. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: автобус, дорожные работы, теплосеть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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