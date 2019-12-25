Дорожные работы перекроют несколько улиц в Петербурге с 20 июня

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут с учетом новых ограничений.

Из-за дорожных работ в Петербурге с 20 июня начнет действовать ряд ограничений движения. Об этом сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции.

Так, на проспекте Культуры между проспектами Луначарского и Просвещения будет ограничено движение с 20 июня по 16 октября из-за реконструкции канализации. В Кронштадте по Макаровой улице от Докового моста до дома №2 по Петровской улице ограничат проезд с 20 по 21 и закроют с 22 по 27 из-за ремонта дорожного покрытия.

Представители ГАТИ напомнили, что подрядчик обязан обеспечить безопасный проход пешеходов и благоустроить участки в установленные сроки.

Ранее мы писали, что петербуржцев предупредили об ограничениях на дорогах с 19 июня.

Фото: Piter.tv