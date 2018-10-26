Марлена Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище

Кинорежиссер скончался 19 марта в 7 часов утра.

Марлен Хуциев: дата и место похорон

Стали известны дата и место похорон российского кинорежиссера Марлена Хуциева. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на источник в столичной мэрии.

Марлена Мартыновича похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище. Прощание состоится в 11 часов утра в Большом зале Центрального Дома кинематографистов. Похоронами Хуциева занимается Союз кинематографистов.

Марлен Хуциев: причины смерти

Марлен Хуциев скончался 19 марта в 7 часов утра в реанимационном отделении Боткинской больницы. Не смотря на то, что кинорежиссеру было 93 года, скончался он не от старости, а от болезни, которую отказывался лечить.

В конце 2018 года стало известно, что у Хуциева серьезные проблемы со здоровьем. Он согласился на госпитализацию, но при одном условии — если его положат в палату вместе с женой Ириной Соловьевой. 5 января 2019 года супруга умерла. После ее смерти Марлен Мартынович до последнего настаивал, что чувствует себя удовлетворительно.

16 марта Хуциева экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Медики диагностировали у режиссера желудочно-кишечное кровотечение. 19 марта сердце артиста перестало биться.

Марлен Хуциев: фильмография

За свою долгую жизнь режиссер Марлен Хуциев заработал немало наград. Его удостоили звания Народный артист СССР, он лауреат Государственной премии РФ и автор таких культовых картин, как "Июльский дождь", "Два Федора", "Весна на Заречной улице", "Был месяц май" и других.

В 1965 году фильм Хуциева "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри на Международном кинофестивале в Венеции. В 1970 году "Был месяц май" получил премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Его фильм "Бесконечность" стал обладателем приза имени Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).

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Фото: Википедия / Dmitry Rozhkov