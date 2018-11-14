Игрок изучил творчество Брюллова.

Хавбек петербургского "Зенита" Клаудио Маркизио посетил Русский музей. Футболиста за процессом культурного просвещения засняли журналисты из Sky Italia, которые делают фильм о Санкт-Петербурге, городском стадионе и самой команде. Ролик с подписью " Клаудио Маркизио изучает творчество Брюллова" клуб опубликовал в своем Твиттере.

Напомним, что экс-игрок "Ювентуса" перешел в петербургский клуб на правах свободного агента. По контракту он должен отыграть за "Зенит" два года. В данном сезоне игрок сыграл в 11 матчах, в которых забил два гола.

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Видео: twitter.com/zenit_spb