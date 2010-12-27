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Маркизио отдаст сыновей в Академию "Зенита"
Сегодня, 15:37
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alexandra08
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Маркизио отдаст сыновей в Академию "Зенита"

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Сам Клаудио Маркизио ещё семилетним ребенком был зачислен в академию туринского спортивного клуба. 

Новый игрок "Зенита"  Клаудио Маркизио собирается отдать своих сыновей в академию сине-бело-голубых. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе футбольного клуба.

Мои сыновья обожают футбол - им интересно только играть, ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в футболках "Зенита" и множества ударов по мячу.

 Клаудио Маркизио, футболист "Зенита".

Отметим, что сам Клаудио Маркизио ещё семилетним ребенком был зачислен в академию туринского клуба.  После он  играл за "Ювентус" в течение 25 лет. В воскресенье, 9 сентября, Маркизио дебютировал "Зените" в матче с "Кайратом", выйдя на замену на 82-й минуте встречи. Перед поединком нового игрока официально представили болельщикам.

Фото: ФК "Зенит" / официальный сайт.

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Категории: Новости СПб Лента новостей Спорт Зенит Футбол в России и Европе

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