Маркизио отдаст сыновей в Академию "Зенита"

Сам Клаудио Маркизио ещё семилетним ребенком был зачислен в академию туринского спортивного клуба.

Новый игрок "Зенита" Клаудио Маркизио собирается отдать своих сыновей в академию сине-бело-голубых. Об этом он рассказал в интервью пресс-службе футбольного клуба.

Мои сыновья обожают футбол - им интересно только играть, ждут не дождутся знакомства с другими ребятами, тренировок в футболках "Зенита" и множества ударов по мячу. Клаудио Маркизио, футболист "Зенита".

Отметим, что сам Клаудио Маркизио ещё семилетним ребенком был зачислен в академию туринского клуба. После он играл за "Ювентус" в течение 25 лет. В воскресенье, 9 сентября, Маркизио дебютировал "Зените" в матче с "Кайратом", выйдя на замену на 82-й минуте встречи. Перед поединком нового игрока официально представили болельщикам.

Фото: ФК "Зенит" / официальный сайт.