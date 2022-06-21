Марк Цукерберг показал прототипы VR-устройств "следующего поколения"

Американский бизнесмен презентовал устройства, обладающие возможностями, которых нет у их технологических предшественников.

Марк Цукерберг и его компания Meta (признана Минюстом России как террористическая экстремистская организация) показали прототипы новых VR-устройств "следующего поколения". Демонстрация состоялась для журналистов. СМИ увидели несколько экспериментальных шлемов виртуальной реальности, каждое устройство было снабжено различными технологиями, которые не задействованы в уже существующих шлемах. В компании отметили, что конечной целью работы по данному направлению является создание такого аппарата, в котором "виртуальная реальность будет неотличима от действительности".

Мне кажется, что мы сейчас находимся на полпути к реализму. Не думаю, что у нас уйдет много времени на то, чтобы создавать виртуальные сцены с непревзойденной точностью. Марк Цукерберг, бизнесмен

Из нескольких показанных прототипов (Starburst, Butterscotch, Holocake 2) ни один не готов к скорому серийному запуску в производство. Данные новинки в первую очередь предназначены для отработки технологий. Starburst способен показывать HDR-изображение с яркостью до 20 тысяч нит. Однако устройство из-за этого оказывается громоздким, а при использовании приходится держать его за особые прикрепленные ручки.

Модель Butterscotch предлагает высокое разрешение экрана в 1832×1920 пикселей на каждый глаз. Особенностью Holocake состоит в том, что прототипом в Reality Labs хотят уменьшить толщину и габариты шлемов VR, сделав преломляющую линзу тоньше.

Греф заявил, что не верит в метавселенную Facebook (запрещена в РФ как террористическая и экстремистская соцсеть).

Фото и видео: YouTube / Road to VR