Марк Богатырев впервые показал сына от Татьяны Арнтгольц

Российский актер театра и кино Марк Богатырев впервые показал лицо их общего сына с Татьяной Арнтгольц. Снимок с Данилкой опубликован в Instagram артиста.
В своем блоге Марк признался, что у него у самого никогда не было отца. Он заявил, что бесконечно счастлив быть папой.
У меня никогда не было папы-отца!! Когда я был маленький, чуть старше чем Данилка, я пообещал, что когда вырасту, и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом… я бесконечно счастлив, что стал папой…спасибо @tarntgoltsofficial, Богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются.
Написал Богатырев
Подписчики отметили, что мальчик очень похож на папу. "Копия папы", "Одно лицо", - написали они.
Ранее Тимоти Шаламе предстал в образе Вилли Вонки из предстоящего приквела.
Фото: Instagram / marchi25
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