Марк Богатырев впервые показал сына от Татьяны Арнтгольц

Актер признался, что у него самого никогда не было отца.

Российский актер театра и кино Марк Богатырев впервые показал лицо их общего сына с Татьяной Арнтгольц. Снимок с Данилкой опубликован в Instagram артиста.

В своем блоге Марк признался, что у него у самого никогда не было отца. Он заявил, что бесконечно счастлив быть папой.

У меня никогда не было папы-отца!! Когда я был маленький, чуть старше чем Данилка, я пообещал, что когда вырасту, и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом… я бесконечно счастлив, что стал папой…спасибо @tarntgoltsofficial, Богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются. Написал Богатырев

Подписчики отметили, что мальчик очень похож на папу. "Копия папы", "Одно лицо", - написали они.

Ранее Тимоти Шаламе предстал в образе Вилли Вонки из предстоящего приквела.

Фото: Instagram / marchi25