У Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц родился сын

Радостной новостью актер поделился в день рождения супруги, Татьяне сегодня исполнилось 39 лет.

Актер Марк Богатырев, известный зрителям по роли Макса в сериале "Кухня", рассказал в Instagram, что впервые стал отцом: его супруга Татьяна Арнтгольц родила сына.

Радостной новостью актер поделился в день рождения супруги, Татьяне сегодня исполнилось 39 лет.

О том, что Татьяна Арнтгольц ушла в декретный отпуск, стало известно в декабре прошлого года. Марк и Татьяна вместе с 2018 года. Поженились они осенью прошлого года, но долго держали это в тайне.

Также стало известно, что через 20 дней после Татьяны Арнтгольц родила и ее сестра-близнец Ольга, у нее также родился мальчик.

Фото: Instagram/ marchi25