Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно поженились

Свадьба была тайной, о ней молодожены сообщили только близким родственникам и друзьям.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально узаконили свои отношения. Актер летом в интервью рассказал, что уже сделал своей любимой предложение.

Свадьба была тайной, о ней молодожены сообщили только близким родственникам и друзьям. Однако изданию "Starhit" факт бракосочетания подтвердил сам Марк Богатырев.

Да, мы поженились! Марк Богатырев

Пара познакомилась на съемочной площадке несколько лет назад. А впервые официально они вышли в свет в 2018 году.

Для Марка Богатырева это первый официальный брак. До этого у него были непростые отношения с коллегой по сериалу "Кухня" Еленой Подкаминской. Ему расставание далось очень тяжело, он был на грани нервного срыва. Татьяна Арнтгольц была замужем шесть лет за актером Иваном Жидковым, у них есть дочь Мария.

Летом Ольга Серябкина тайно вышла замуж.

Фото: Instagram/ tarntgoltsofficial; Instagram/ marchi25