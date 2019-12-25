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Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно поженились
Сегодня, 12:06
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nastya960

Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев тайно поженились

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Свадьба была тайной, о ней молодожены сообщили только близким родственникам и друзьям.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально узаконили свои отношения. Актер летом в интервью рассказал, что уже сделал своей любимой предложение.

Свадьба была тайной, о ней молодожены сообщили только близким родственникам и друзьям. Однако изданию "Starhit" факт бракосочетания подтвердил сам Марк Богатырев.

Да, мы поженились!

Марк Богатырев

Пара познакомилась на съемочной площадке несколько лет назад. А впервые официально они вышли в свет в 2018 году.

Для Марка Богатырева это первый официальный брак. До этого у него были непростые отношения с коллегой по сериалу "Кухня" Еленой Подкаминской. Ему расставание далось очень тяжело, он был на грани нервного срыва. Татьяна Арнтгольц была замужем шесть лет за актером Иваном Жидковым, у них есть дочь Мария.

Летом Ольга Серябкина тайно вышла замуж.

Фото: Instagram/ tarntgoltsofficial;  Instagram/ marchi25

 

 

Теги: марк богатырев, свадьба, татьяна арнтгольц
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

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