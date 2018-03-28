Мария Захарова прокомментировала "супердоказательства" Великобритании по делу Скрипалей

На официальной странице директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой появился комментарий на "доказательства" виновности России по "делу Скрипалей".

Накануне, 27 марта, "Коммерсант" опубликовал 6 фотографий, на основе которых Лондон обвинил Россию в отравлении Скрипаля и его дочери.

Не только США, но и многие другие страны смогли ознакомиться с собранными Великобританией доказательствами

Картина была достаточно ясной, не только для США, но и для десятка других стран, которые приняли соответствующие решения

Власти США, проведя межведомственный анализ и проконсультировавшись с десятками других стран, пришли к четким выводам, что доказательств вины России достаточно

Информация, которую представила британская сторона, весьма убедительна

Они подготовили очень качественный и убедительный обзор этого инцидента, сравнив его с похожими случаями, имевшими место в прошлом. Это было в распечатке, которую раздавали в британском посольстве

Цитирует на своей странице в Facebook Мария Захарова слова посла США в России Джона Хантсмана из интервью с журналистом "Комерсанта".

После этого интервью я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве "доказательной базы" , но не передают российской стороне и не предают гласности. Что это за "распечатка с обзором инцидента", которая доказывает вовлечённость государства в такое страшное преступление? Мария Захарова

"Коммерсанту" все же удалось добыть эти "супердоказательства". Ими оказались 6 фотографий презентации, одна из которых титульный лист.

1 слайд

Дата и заголовок "Инцидент в Солсбери"

2 слайд

Хронология событий с 4 марта по 20 марта, когда были высланы из Великобритании "23 незарегистрированных офицера российской разведки были высланы из Великобритании"

3 слайд

Новая фаза российской агрессии - заголовок. На нем описание отравляющего вещества "Новичок". А также то, что Россия не представила доказательств своей непричастности к отравлению.

4 слайд

Воздействие отравляющего вещества на организм человека.

5 слайд

Заголовок - Длинный список враждебных действий России

Туда вошли такие "эпизоды" как "убийство Литвиненко", "DDoS-атаки на интернет Эстонии", "вторжению в Грузию", "оккупация Крыма", "дестабилизация Украины", "сбитый Боинг", "взлом Бундестага", "вмешательство в выборы США", "кибератака на датское Министерство обороны", "организация переворота в Черногории", "вирус NotPetya" ну и наконец отравление Скрипалей.

6 слайд

Рассказывает о мерах, которые приняла Великобритания по результатам вышеизложенного.

Мария Захарова, ознакомившись с сим документом, назвала это крупнейшей манипуляцией мировым общественным мнением.

Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании.

Оцените. На основе 6 картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке. Мария Захарова

Фото: Коммерсант