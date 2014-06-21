Названа пятерка лучших российских фильмов за 2020 год

В списке оказался "Последний богатырь: Корень зла", мелодрама "Стрельцов" и сериал "Эпидемия".

Генеральный директор консалтингового агентства в сфере кинобизнеса "Эстимейт компани" Мария Вогт в ходе пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" назвала пять лучших российских фильмов, премьера которых состоялась в прошлом году.

Высокие сборы были у таких картин, как "Последний богатырь: Корень зла", сиквел "Льда" Жоры Крыжовникова, мелодрама "Стрельцов" и сериал "Эпидемия". Эти фильмы привлекли внимание не только жителей РФ, но и иностранцев. В топ-5 также попал "Вратарь Галактики", однако по сборам он значительно уступает вышеуказанным картинам.

В целом, в 2020 году российский рынок проката потерял 59% оборота. Причиной этому стала пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничения. Однако по сравнению с другими странами у РФ хорошие показатели. Меньше нас потеряла только Япония (47%). А у Китая, например, потери составляют 69%.

Ранее кинокритики составили список лучших фильмов и сериалов 2020 года.

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