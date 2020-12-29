Кинокритики составили список лучших фильмов и сериалов 2020 года

Главным супергеройским телепроектам объявлены "Пацаны", а лучшим экшн-сериалом года стали "Викинги".

Кинокритики из Critics Choice Association опубликовали список самых лучших фильмов и сериалов 2020 года. Рейтинг опубликован на официальном сайте ассоциации.

Главным супергеройским проектом стал сериал "Пацаны". А вот среди сериалов лучшим признаны "Виикинги". Также сериал "Мандалорец" стал лучшим научно-фантастическим проектом на ТВ. Среди сериалов-хорроров победил проект "Страна Лавкрафта". Также критики отметили фильм ужасов "Человек-невидимка" Ли Уоннелла.

Лучшей анимацией стал мультфильм "Душа" от студии Pixar. При этом среди анимационных сериалов победил "Конь БоДжек".

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Фото: кадр из сериала