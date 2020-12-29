Тильда Суинтон известна по ролям в фильмах "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф".

Британская актриса Тильда Суинтон объявила себя квиром – человеком, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности. Об этом сообщило издание Vogue.

В моем случае квир – это про чувственность. Я всегда чувствовала себя квиром. Искала свой цирк квиров и нашла его. Тильда Суинтон, актриса

Суинтон рассказала, что она теперь в одной семье с режиссерами Пон Чжун Хо, Линн Рэмси, Уэсом Андерсоном, Джоэнной Хогг, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино. Также в числе ее близких людей оказались уже умерший режиссер Дерек Джармен, модельер Карл Лагерфельд.

Тильда Суинтон известна по ролям в фильмах "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", "Выживут только любовники", "Суспирия", "Пляж".

Тильда Суинтон снимется в телеадаптации "Паразитов" Пон Чжун Хо.

Фото: Instagram