Британская актриса Тильда Суинтон объявила себя квиром – человеком, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности. Об этом сообщило издание Vogue.
В моем случае квир – это про чувственность. Я всегда чувствовала себя квиром. Искала свой цирк квиров и нашла его.
Тильда Суинтон, актриса
Суинтон рассказала, что она теперь в одной семье с режиссерами Пон Чжун Хо, Линн Рэмси, Уэсом Андерсоном, Джоэнной Хогг, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино. Также в числе ее близких людей оказались уже умерший режиссер Дерек Джармен, модельер Карл Лагерфельд.
Тильда Суинтон известна по ролям в фильмах "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", "Выживут только любовники", "Суспирия", "Пляж".
Тильда Суинтон снимется в телеадаптации "Паразитов" Пон Чжун Хо.
Фото: Instagram
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