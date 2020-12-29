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Актриса Тильда Суинтон объявила себя квиром
Сегодня, 15:47
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nastya960

Актриса Тильда Суинтон объявила себя квиром

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Тильда Суинтон известна по ролям в фильмах "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф".

Британская актриса Тильда Суинтон объявила себя квиром – человеком, который не соответствует традиционной сексуальной и гендерной идентичности. Об этом сообщило издание Vogue.

В моем случае квир – это про чувственность. Я всегда чувствовала себя квиром. Искала свой цирк квиров и нашла его.

Тильда Суинтон, актриса

Суинтон рассказала, что она теперь в одной семье с режиссерами Пон Чжун Хо, Линн Рэмси, Уэсом Андерсоном, Джоэнной Хогг, Джимом Джармушем, Лукой Гуаданьино. Также в числе ее близких людей оказались уже умерший режиссер Дерек Джармен, модельер Карл Лагерфельд.

Тильда Суинтон известна по ролям в фильмах "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", "Выживут только любовники", "Суспирия",  "Пляж".

Тильда Суинтон снимется в телеадаптации "Паразитов"  Пон Чжун Хо.

Фото: Instagram

Теги: актриса, тильда суинтон
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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