Мария Тимофеева победила Беатрис Хаддад Майю в третьем круге Australian Open

Россиянка обошла на корте бразильянку.

Российская представительница, 170-я ракетка мира Мария Тимофеева победила бразильскую спортсменку Беатрис Хаддад Майю в третьем круге Australian Open, организованном в городе Мельбурне. Известно, что иностранная оппонентка располагается на 12 месте в мировом рейтинге профессионалов. Игра между соперницами завершилась с результатом 7/6(7), 6/3. Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. Счёт в очном противостоянии открыт. ﻿

Напомним, что в рамках данного турнира серии Большого шлема 20-летняя россиянка впервые в карьере проводила матч с соперницей, находящейся в Топ-50. В первой партии Мария Тимофеева ﻿отыграла брейк, хотя по очкам уступала со счетом 0/3, а также сетбол. В четвёртом раунде Открытого чемпионата Австралии ей придется выступить против украинки Марты Костюк.

Андреева ответила на сравнения с Хингис.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV