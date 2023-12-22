Андреева ответила на сравнения с Хингис

Россиянка прокомментировала игру швейцарской теннисистки.

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила журналистам о том, что ее игра отличается от стиля бывшей первой ракетки мира, швейцарской представительницы Мартины Хингис. Девушка пояснила на пресс-конференции, что когда играла иностранка, что всегда хотела выйти к сетке для того, чтобы взять очко. Однако россиянка предпочитает придерживаться задней линии корта. 16-летняя спортсменка просмотрела много матчей с участием Хигинс. В частности, финал турнира "Ролан Гаррос" против Штеффи Граф

Слышала, что люди сравнивают меня с ней. Мне очень нравится, как она играет. Думаю, что мы немного разные в том смысле, что она играла умно. Она как бы читала игру. Мне кажется, она немного агрессивнее. Не боялась идти к сетке. Я же предпочитаю оставаться на задней линии. Если у меня есть возможность, я, конечно, иду к сетке. Мирра Андреева, спортсменка РФ

Сейчас Мирра Андреева впервые играет в основной сетке соревнования Australian Open, организованного в городе Мельбурне. В прошлом сезоне ей удалось до третьего раунда на "Ролан Гаррос", до четвертого - на Уимблдоне, до второго - на US Open.Россиянка стала четвертой теннисисткой за последние 30 лет, которой удалось дойти до четвертого этапа на Уимблдоне и Открытом чемпионате Австралии в возрасте до 17 лет.

Андреева вырвала победу у Парри в третьем круге Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV