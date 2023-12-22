Андреева вырвала победу у Парри в третьем круге Australian Open

Игра закончилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5).

Российская представительница Мирра Андреева пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в городе Мельбурне. В матче третьего раунда 16-летняя спортсменка выиграла на корте у француженки Диан Парри с результатом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5). Противостояние между оппонентками длилось 2 часа и 23 минуты. Не смотря на то, что россиянка уступала иностранке в третьем сете со счетом 1:5, ей все же удалось отыграть один матчбол. В следующем раунде первого в сезоне турнира Большого шлема девушка сыграет против победительницы матча Сторм Хантер из Австралии или Барборой Крейчиковой из Чехии.

Напомним, чт Мирра Андреева находится на 47-ом месте в рейтинге WTA. Девушка впервые играет в основной сетке Australian Open. В прошлом сезоне серии турниров Большого шлема она дошла до третьего раунда на "Ролан Гаррос", а также до четвертого - на Уимблдоне. До второго этапа тенннисистка пробилась на US Open.

Андреева разгромила шестую ракетку мира во втором круге Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV