  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мария Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе
Сегодня, 13:53
173
lesjasap

Мария Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе

0 0

Российская теннисистка Мария Шарапова не сможет принять участие в турнире в Индиан-Уэллсе из-за полученной травмы. Ранее спортсменке пришлось сняться с соревнования, проводимого в Петербурге по той же причине. Согласно данным сайта Женской теннисной ассоциации WTA, у Шараповой повреждена рука. До сих пор она работает через болевые ощущения.

На данный момент теннисистка продолжает бороться с проблемой. Также известно, что место россиянки в турнире займет немецкая представительница Мона Бартель. Состязание намечено на период с 4 по 17 марта 2019 года.

Напомним, что осужден первый подозреваемый по "делу МДТ" в Петербурге.

Фото: Instagram/mariasharapova

Теги: индиан-уэллс, мария шарапова, теннис
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

Оставить комментарий