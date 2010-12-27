Осужден первый подозреваемый по "делу МДТ" в Петербурге

Ольгу Шарикову приговорили к условному наказанию.

В Смольнинском районном суде вынесли приговор петербурженке, которая о собственному усмотрению распорядилась денежными средствами, выделенными на строительство новой сцены МДТ. Фигурантка расследования - Ольга Шарикова, является помощницей совладельца предприятий "СтройСоюз СВ" и "М-Проект". Женщина поспособствовала присвоению бюджетных средств в размере 45,5 миллионов рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Злоумышленницу признали виновной по статье за мошенничество. Украденные деньги принадлежали "Северо-Западной дирекции по строительству". Ведомство перенаправила федеральные средства для создания в петербурге нового объекта для МДТ-Театра Европы.

Отметим, что дело рассматривалось в особом порядке. шарикова приговорена к условному лишению свободы на 2 года. Заседание стало первым из серии "дела МДТ".

Напомним, что нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей.

Фото: Piter.tv