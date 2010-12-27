Нелегальные банкиры Петербурга вернут в казну 6,2 млн рублей

Незаконное обналичивание денег не осталось незамеченным прокуратурой города.

В Приморском районном суде Петербурга признали вину бизнесменов, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Злоумышленники нелегально получили более 6,2 миллионов рублей за "отмывание" денежных средств клиентов. По данным материалов следствия, преступная схема работала с 2011 по 2015 года.

Фигурантами расследования стали трое петербуржцев.У мужчин не было регистрации деятельности или лицензии. Мошенники обналичивали средства через различные терминалы по городу. За услуги они просили комиссию.

В результате суд удовлетворил иск Московской прокуратуры. В ближайшее время обвиняемые вернут ущерб, причиненный федеральному бюджету.

Напомним, что УФАС требует от КИО расторгнуть договор с "Фондом имущества".

Фото: Piter.tv