На теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy - 2019 приедет Мария Шарапова

Ранее Мария Шарапова не участвовала в данном турнире.

Российская теннисистка Мария Шарапова сыграет в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy - 2019. Об этом ТАСС заявил генеральный директор турнира, заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

Я бы оценил ситуацию такими словами - достигнутая договоренность находится в стадии оформления, это корректное отображение ситуации. Обе стороны имеют специалистов, кто умеет оформлять такие договоренности. Да, мы увидим Марию в Санкт-Петербурге. Александр Медведев, замепредседателя правления "Газпрома"

Турнир состоится в Петербурге в конце января - начале февраля 2019 года. В соревнованиях принимают участие мировые теннисистки. Ранее Мария Шарапов не принимала участие в данном турнире.

Артему Дзюбе предложили сыграть в предстоящем теннисном турнире St. Petersburg Open.

Фото: BIG TENNIS | ROLAND GARROS/ Вконтакте