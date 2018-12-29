Мария Порошина: биография, личная жизнь, Instagram

Еще 11 января актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз, впервые у нее родился сын. Однако, артистка до сих пор не выбрала имя новорожденному. В связи с этим в социальных сетях Марии и ее семье уделяется пристальное внимание. Piter.TV рассказывает детали биографии актрисы Марии Порошиной.

Биография Марии Порошиной

Мария Михайловна Порошина родилась в Москве 1 ноября 1973 года в семье музыкантов. Мать Марии, Наталья Красноярская, училась у Бориса Покровского – режиссера Большого театра, однако, позже с ней случилось несчастье, ей сделали операцию, после которой она потеряла голос. Отец Марии пел в ансамбле "Березка".

Родители Маши развелись, когда она была маленькой, поэтому ее отчимом стал Дмитрий Назаров. У девочки сложились довольно хорошие отношения с новым избранником мамы.

В детстве Мария посещала французскую школу, уроки танцев. Актрисой Порошина захотела стать еще в детстве, так как в их доме всегда бывали актеры театра и кино. В 10 классе началась подготовка к поступлению в театральный. Мария Порошина поступила во МХАТ с первого раза.

Фильмы с Марией Порошиной

Дорога к славе была не такой уж быстрой и пришла через эпизодические роли в знаменитых сериалах. Первым опытом в актерской биографии Марии стали съемки в проекте "АБВГД LTD". Он обрел популярность в 1994 году на канале "ОРТ". В 1999 году Порошиной пришлось изменить свой имидж для роли в психологическом триллере "Поклонник". Параллельно актриса играла в театральных постановках "Гедда Габлер", "Бедность не порок", "Тень", "Мужчина для женщины".

И уже в 2003 году необычайный успех пришел после роли Порошиной в мелодраме "Всегда говори всегда". Ей практически не пришлось ничего играть, так как ситуация в фильме была очень похожа на ее ситуацию в семье. Тандем Марии Порошиной и Ярослава Бойко приглянулся зрителям, что позволило продолжить сериал до девяти сезонов.Снялась Мария Порошина и в экранизации серии книг популярного фантаста Сергея Лукьяненко "Ночной дозор".

Через некоторое время артистка участвовала в продолжении – "Дневном дозоре". В 2007 году артистка снялась в телесериале "На пути к сердцу" (позже она получила за свою роль премию "Золотой орел". Марию Порошину вспомнят и любители фильма "Елки", они снималась в первом фильме и в приквеле "Елки 1914". В 2016 году она снялась в сериале "Челночницы", посвященном 90-м годам прошлого века. В 2017 году зрители увидели артистку в многосерийном фильме "Семейные обстоятельства". В апреле 2018 года вышел сериал "Березка". Телеканал "Россия" позиционировал премьеру как главный проект весны.

Личная жизнь Марии Порошиной

Во время поступления во МХАТ Мария познакомилась с Гошей Куценко, который уже учился там же на 2 курса старше. Позже между молодыми людьми возникли романтические чувства. Позже пара стала жить вместе, у них родилась дочь Полина. Марии пришлось на время оставить учебу и уйти в декретный отпуск. Отношения Порошиной и Гоши Куценко вскоре испортились, но до сих пор они остаются друзьями. Вместе Гоша Куценко и Мария Порошина были пять лет.

Со вторым мужем Ильей Древновым Порошина познакомилась в "Ленкоме". Актеры жили вместе и не торопились узаконить свои отношения. Только появление совместных детей заставило пару задуматься о том, чтобы пожениться. Свадьбу сыграли тихо, в кругу семьи и друзей. В этом браке на свет появились: в 2005 году - Серафима, в 2010 – Аграфена, в 2016 – Глафира. В августе 2018 появились слухи о пятой беременности Марии, а в сентябре 2018 она приняла решение развестись со своим мужем даже несмотря на свое положение. И вот 11 января у Марии родился сын, имя которому она пока что не выбрала, выбор стоит между 3-4 именами.

Instagram Марии Порошиной

Актриса зарегистрирована в данной социальной сети. В шапке профиля написано, что это ее официальная страница. Мария выкладывает туда личные фото и снимки из закулисья.

Фото: poroshinamariyamikhaylovna/ Instagram; открытые источники

Видео: Youtube