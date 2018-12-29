Константин Хабенский: биография, личная жизнь, Instagram

Российский актер и режиссер Константин Хабенский 11 января отмечает свое 47-летие. Piter.TV присоединится к поздравлениям артиста и рассказывает его биографию.

Биография Константина Хабенского

Будущий актер родился в Ленинграде 11 января 1972 года. Его отец работал инженером, а мама – преподавателем математики. Семья жила в Ленинграде до того момента, как Костя пошел в первый класс, тогда они вместе переехали в приполярный город Нижневартовск. В Ленинград Хабенские вернулись в 1985 году. По окончании 8 классов Константин поступает в авиационный техникум приборостроения и автоматики. На третьем курсе он осознает, что в технической стороне этой работы он совсем ничего не понимает. И тут в 80-е в Ленинграде формируется экспериментальный театр с молодежной передачей "Зебра", где Константин начинает играть в массовках. Тогда юноша и решил поступить в театральное.

Константин Хабенский в театре и кино

По окончании театрального Константин год служил в экспериментальном театре "Перекресток" и в это же время работал ведущим на телевидении.

Первой "большой" ролью стала роль в спектакле " В ожидании Годо" Юрия Бутусова. Позже сыграть главную роль в спектакле "Утиная охота" Константина пригласил Олег Табаков. После "Утиной охоты" актер получил главные роли в "Белой гвардии" и "Трехгрошовой опере". В кино Хабенский первый раз появляется в 1994 году в комедии "На кого Бог пошлет", но в кино его прославила главная роль в сериале "Убойная сила".

С 2002 года начинаются съемки известных фильмов, таких как "В движении", "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Адмиралъ", "Ирония Судьбы", "Статский советник", "Бедные родственники". В 2006 году актер стал Заслуженным артистом России.

Играл Хабенский и в паре с голливудскими актерами, например, в фильме Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" с Морганом Фрименом и Анджелиной Джоли, в детективном триллере "Шпион, выйди вон!" с Гари Олдманом и Бенедиктом Камбербэтчем. В боевике "Война миров Z" Хабенский снялся с Брэдом Питтом.

В 2017 году Константин Хабенский сыграл космонавта Павла Беляева в фильме "Время первых" о первом выходе человека в космос. После этого он стал Львом Троцким в одноименном сериале. Однако, особенно важным событием стал выход фильма "Собибор". Это первый проект, где Хабенский был и актером, и режиссером. По сюжету, основанному на реальных событиях, Александр Печерский поднимает восстание в нацистском лагере. Это единственный в истории Второй мировой войны удачно свершившийся побег из нацистского лагеря.

Личная жизнь Константина Хабенского

В 1999 году Константин в кафе случайно знакомится с журналистской Анастасией Смирновой. Эта знаменательная встреча закончилась свадьбой в 2001 году. В 2007 у пары рождается сын Иван. Однако, к огромному несчастью, любимая жена Хабенского умирает в 2008 году. Ни российским, ни американским врача не удалось справиться с раком головного мозга Анастасии. Она умерла 1 декабря 2008 года в Лос-Анджелесе.

Иван живет с бабушкой в Барселоне, мальчик увлекается фехтованием, играет на гитаре, любит футбол и довольно хорошо рисует. Иногда мальчик приезжает с бабушкой в Москву, чтобы встретиться с папой. Хабенский постоянно поддерживает связь с сыном.

Потеря супруги была очень сильным ударом для Константина, но он нашел в себе силы и открыл благотворительный фонд для детей, больных раком. И только спустя 5 лет у него возник роман с его партнершей по МХТ Ольгой Литвиновой, они тайно сыграли свадьбу летом 2013 года. Летом 2016 года у них родилась дочь Александра.

Благотворительный фонд Константина Хабенского

Как уже говорилось ранее, Константин Хабенский в 2008 году открыл благотворительный фонд, который помогает детям с заболеваниями головного мозга. Константин Хабенский для сбора денег даже поставил мюзикл "Поколение Маугли", где роли играли дети. Все вырученные средства пошли на лечение детей с онкологией.

Премия "Импульс добра" в 2016 году подтвердила важность проделываемой Хабенским работой.

Редакция Piter.TV еще раз поздравляет с днем рождения такого талантливого и всесторонне развитого человека.





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Фото и видео: Youtube; olga.litvinova.1/ Instagram; khabensky_fund/ Instagram; открытые источники