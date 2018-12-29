Виктор Шкулев: кто это, биография, личная жизнь

Обывателю он больше известен как тесть самого рейтингового тележурналиста Первого канала – Андрея Малахова. Однако, Шкулёв является медимагнатом и владеет 80 % актива холдинга Hearst Shkulev Media.

Издательский дом Hearst Shkulev Mediа купил контрольный пакет акций "Ажур-медиа", который является издателем петербургского интернет-СМИ "Фонтанка". По словам самой редакции, эта сделка стала "крупнейшей на рынке СМИ города за последнее время и одной из самых крупных в стране в разряде электронных медиа". Сумма сделки не называлась. Редакционная политика "Фонтанки" не изменится. Владелец ИД - Виктор Шкулёв. Piter.TV расскажет о том, кто такой Виктор Шкулёв.

Биография Виктора Шкулева

Родился Виктор 13 апреля 1958 года в селе Улеты Читинской области. В 1981 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Окончил аспирантуру в Академии Общественных Наук (АОН). В 1991 году защитил диссертацию по теории государства и права, кандидат юридических наук. В этом же году он начинает сотрудничать с изданием "Комсомольская правда", там он работал руководителем юридического отдела, а затем финансовым директором. Параллельно в эти годы он основал собственную юридическую компанию и в не самые простые 90-е годы стал первым гендиром "Комсомольской правды". Изначально он управлял только газетой, а в 1993-1998 годы и всем издательским домом. Когда же его избрали председателем совета директоров ИД "ИнтерМедиаГрупп", Шкулев окончательно оставил госслужбу, чтобы начать развивать независимые медиа.

Создание холдинга Hearst Shkulev Media

В 1995 году Виктор Михайлович вместе с французами создал современную издательскую группу Hachette Flipacchi Shkulev, на тот момент ему принадлежало 49% акций. В 2011 французы решили продать свою долю американцам (Hearst Corporation), тогда у Шкулева оказалась ровно половина акций. И вот в 2014 году после принятия в России закона об ограничении участия зарубежных инвесторов в российских СМИ Шкулев получил 80% акций, так как иностранцам разрешили иметь лишь пятую часть акций. После этого Виктор Михайлович решил скупать региональные сайты, цифровые медиа и улучшать региональные представительства холдинга.

Hearst Shkulev Media сегодня

- Глянцевые журналы премиум-класса: Elle, Psychologies, Maxim, StarHit.

- Издания с представительством в регионах: "ВА-банкъ", "Антенна-Телесемь". Общая аудитория около 18,2 миллиона человек.

- Цифровые медиа: elle.ru, woman.ru. Общее количество уникальных посетителей – до 61 миллиона человек.

Семья Виктора Шкулева

Дочери и жена Шкулева являются единомышленниками и наиболее его важными сотрудниками. Так жена Тамара является HR-директором, младшая дочь Елена – бренд-менеджер журнала Marie Clare, старшая дочь Наталья совмещает обязанности издателя бренда Elle и корпоративного исполнительного директора холдинга. Наталья окончила МГИМО и дополнительное образование она получала в Лондоне.

Ей сейчас уже 38 лет, семь лет она уже замужем за телеведущим Андреем Малаховым. 15 ноября 2017 года в подмосковной клинике "Лапино" Наталья Шкулева родила сына. Вес мальчика - 4,020 кг, рост - 54 см. Познакомились они в коридорах издательства, когда Малахов занял должность главного редактора журнала StarHit, который также входит в состав холдинга Виктора Шкулева.

Фото и видео: Hearst Shkulev Media/ Facebook; natashashkuleva/ Instagram