Виктор Шкулев приобрел контрольный пакет акций "Фонтанки.ру"

Владелец глянцевой прессы стал новым акционером петербургского издания.

Президент группы компаний Hearst Shkulev Виктор Шкулев купил контрольный пакет акций "Фонтанки.ру". О проведенной сделке рассказал председатель совета директоров "АЖУР-медиа" Андрей Константинов. Отметим, что предприниматель является также руководителем таких проектов как Elle, Maxim и других глянцевых и интернет изданий.

По мнению спикера, необходимость в смене владельца возникла из-за выхода прежних партнеров из бизнеса.

Это событие открывает новые перспективы и возможности для "Фонтанки". Давняя мечта тех, кто создавал интернет-газету, заключалась в том, чтобы найти надежного и профессионального партнера, с которым вместе можно было бы развивать наш проект прокомментировал ситуацию спикер

Добавим, что переговоры по сделке продолжались в течение полутора лет.



Фото: Владислав Лоншаков/Коммерсантъ