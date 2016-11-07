Мария Кожевникова показала фотографии своего венчания

Во время венчания она была на 5-ом месяце беременности. Третьего сына Мария родила 20 июля 2018 года.

Этим летом, в день 5-летия со дня свадьбы актриса Мария Кожевникова и ее муж бизнесмен Евгений Васильев обвенчались. Фотоснимки с этого события Мария опубликовала в своем Instagram/

Обряд венчания прошел в Ницце, в Свято-Николаевском соборе. На фотографии заметен животик, тогда Мария была на 5 месяце беременности, а 20 июля 2018 года у нее родился третий сын - Вася.

Обычно в семейные праздники я пишу длинные посты, но сегодня буду краткой...ведь любовь проявляется в поступках.

Нам 5 лет! 3 сына! Мария Кожевникова в своем Instagram

Первого сына Мария родила 19 января 2014 года. Второй сын родился почти через год - 26 января 2015 года. Подписчики желают счастливой паре в будущем родить и "лапочку-дочку".

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Фото: mkozhevnikova/ Instagram